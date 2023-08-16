Il cantiere del tram T12 ti apre le sue porte.

Data di pubblicazione: 12 settembre 2019

Il cantiere del tram T12 apre le sue porte il 12 ottobre, presso la Ferme Neuve de Grigny, dalle 14:00. In programma: visite guidate al cantiere, animazioni intorno al progetto per grandi e piccini. Venite numerosi!

Vai dietro le quinte del lavoro

Vengono offerte visite guidate per scoprire l'altro lato delle palizzate. Ogni tour dura 45 minuti e sarà supervisionato dai membri del team del tram T12. Sarai equipaggiato con un casco e un gilet. È necessario venire con scarpe chiuse per motivi di sicurezza. La visita è aperta a tutti a partire dagli 8 anni. I bambini devono essere accompagnati da un adulto.

Registrati qui e scegli una fascia oraria. Per poter partecipare al tour, è meglio essere al punto d'incontro mezz'ora prima dell'orario di inizio del tour.

Animazioni intorno al progetto

Per tutto il pomeriggio, l'intrattenimento sarà offerto a bambini e adulti. Vieni a conoscere Sylvain e Gimmy, gli agenti locali che risponderanno a tutte le tue domande sul lavoro e sul progetto. I bambini potranno affrontare la colorazione di un grande affresco che rappresenta il cantiere!