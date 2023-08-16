Il futuro hub multimodale di Épinay-sur-Orge in immagini

A Épinay-sur-Orge, il progetto del tram T12 prevede la creazione di un vero e proprio hub di interscambio per migliorare gli spostamenti.

Articolato attorno alla stazione del tram T12, l'hub di interscambio renderà facile spostarsi da un mezzo di trasporto all'altro: auto, biciclette, a piedi o RER.

Per ottimizzare il tempo di trasferimento tra il tram T12 e la RER C (stimato in 3 minuti), le attuali piattaforme della stazione RER C saranno allungate e saranno sviluppati accessi con ascensori.

Maggiori dettagli nelle immagini qui sotto!