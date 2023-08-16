Uno sguardo all'evento di lancio dei test su tutta la linea!

Mercoledì 7 giugno a Evry-Courcouronnes, sono stati ufficialmente avviati i test dinamici sull'intera linea, alla presenza di Marc Guillaume, Prefetto della regione Île-de-France e Prefetto di Parigi, François Durovray, Presidente del Dipartimento dell'Essonne, i proprietari del tram-treno T12 con Valérie Pécresse, Presidente della Regione Île-de-France e Presidente di Île-de-France Mobilités, Séverine Lepère, Amministratore delegato Île-de-France di SNCF Réseau e Sylvie Charles, Direttrice di Transilien SNCF Voyageurs.

Erano presenti anche i rappresentanti eletti del territorio, Stéphane Beaudet, sindaco di Évry-Courcouronnes, Nicolas Samsoen, sindaco di Massy, Grégoire de Lasteyrie, sindaco di Palaiseau, Christian Leclerc, sindaco di Champlan, Sandrine Gelot, sindaco di Longjumeau, Olivier Marchau, sindaco di Épinay-sur-Orge, Rafika Rezgui, sindaco di Chilly-Mazarin, Alexis Teillet, sindaco di Savigny-sur-Orge, Marianne Duranton, sindaco di Morsang-sur-Orge, Jean-Marie Vilain, sindaco di Viry-Chatillon, Philippe Rio, sindaco di Grigny, e infine Stéphane Raffalli, sindaco di Ris-Orangis

