Il piccolo lessico del tram T12

Diventa imbattibile sul cantiere del tram e scopri le tecniche del lavoro svolto o pianificato nei prossimi mesi, grazie al nostro lessico del tram T12.
Scambi e incroci
Sulle corsie di tram e treno, le biforcazioni, chiamate "scambi e incroci", sono installate sul percorso.
Gli scambi e gli incroci sono costituiti da interruttori che consentono al tram di uscire da un binario e inserirsi nel binario adiacente. Questi miglioramenti sono particolarmente utili per il ribaltamento dei tram.
Rotaia lunga saldata (LRS)
Dalla fine del 2020, la posa delle rotaie è in pieno svolgimento su tutta la rete urbana tra Épinay-sur-Orge e Évry-Courcouronnes. Per fare ciò, le squadre utilizzano l'installazione di lunghe rotaie saldate.
Si tratta di un metodo moderno e innovativo per la posa di tratti di rotaia lunghi 300 o 400 metri, rispetto ai circa 30 metri delle rotaie convenzionali. Il vantaggio principale di questo metodo è quello di rimuovere i giunti di dilatazione situati tra ciascuna rotaia e che potrebbero causare urti al passaruota e quindi un'usura significativa.
Pertanto, il disagio del tintinnio avvertito dai passeggeri non esisterà più e la manutenzione delle rotaie sarà più semplice.
L'area di disconnessione
A Épinay-sur-Orge, all'incrocio tra rue de Grand Vaux e la RD257 si trova l'area di disconnessione del tram T12.
Questa è una zona di transizione in cui il tram lascia i binari ferroviari per utilizzare i binari del tram. Infatti, il materiale rotabile del tram T12 è un "tram-treno" in grado di circolare su entrambi i tipi di rotaie: quelle della rete ferroviaria e quelle della rete urbana.
In effetti, esistono differenze tra queste due modalità di circolazione:
- Alimentazione: i livelli di tensione elettrica non sono gli stessi
- Segnalamento: sui binari del tram, il conducente adatta la sua guida a ciò che vede mentre sui binari ferroviari, i semafori lo guidano
- I binari: sulla rete ferroviaria, il treno si basa su rotaie apparenti installate sulla massicciata mentre sulla rete urbana, il binario è incassato nella carreggiata.
Per consentire una transizione fluida e impercettibile per i passeggeri, alla fine di agosto 2020 sono stati effettuati lavori di sterro e spostamento dei binari. Hanno permesso di effettuare lo scambio del tram T12 e il suo passaggio tra i due tipi di rete.
Lo sapevate?
Se il tram-treno è in grado di circolare su due tipi di rotaie, c'è però una notevole differenza tra i due tipi di traffico: sui binari, la regola è che i treni circolano a sinistra del binario mentre sulla rete urbana, i tram circolano a destra!
Il ponte ferroviario
Un ponte ferroviario è una struttura che consente la circolazione di una macchina ferroviaria, vale a dire dotata di binari ferroviari.
2: questo è il numero di ponti ferroviari nel progetto del tram T12:
- A Massy-Palaiseau: un ponte ferroviario collega il quartiere Massy-Atlantis a Massy-Europe. Il tram correrà sul ponte, sopra la strada.
- A Épinay-sur-Orge è stato costruito un ponte ferroviario sotto i binari della RER C. Il tram corre sotto.
Scopri qui il metodo di costruzione di un ponte ferroviario.
Spostamento
Lo strappo è un metodo utilizzato nella costruzione di strutture. Descrive l'operazione mediante la quale un ponte, binari o solai, ad esempio, viene spostato scorrendo sul terreno per raggiungere la sua posizione finale.
Nell'ambito dei lavori sul tram T12, sono state effettuate diverse operazioni di svolta.
Nell'agosto 2019, il ponte ferroviario Massy-Europe è stato strappato sotto i binari.
Più recentemente, dal 21 al 23 maggio 2020, a Épinay-sur-Orge, un'operazione eccezionale di 72 ore ha permesso lo spostamento del ponte ferroviario sotto i binari della RER C, consentendo così la costruzione della piattaforma del tram T12 sottostante.
Lo strappo è stato utilizzato anche per spostare i binari della Grande Ceinture rue des Rossays a Savigny-sur-Orge.
I boom
I "boom" sono rampe, su e giù, che consentono al tram di accedere a una struttura sopraelevata.
Diversi cantieri di boom sono attualmente in corso a Grigny, Ris-Orangis e Évry-Courcouronnes. Situati su entrambi i lati dell'autostrada A6, consentiranno al tram T12 di accedere e scendere dai ponti lanciati sulle corsie di traffico.
A Morsang-sur-Orge, altri tipi di boom sono in fase di finalizzazione lungo il Parc du Séminaire. Lunghi 650 metri, permetteranno al tram T12 di salire alla stazione sopraelevata Parc du Château, che culminerà a 6 metri di altezza.
Lavori multitubolari
Il lavoro multitubolare fa parte del lavoro relativo all'alimentazione elettrica della tramvia. Sono necessari per il funzionamento dei treni e realizzati su tutto il lineare del cantiere T12, sotterranei. Consistono nell'installazione di tubi sotterranei lungo la linea, in cui verranno inseriti i cavi di alimentazione.
È attraverso l'installazione di questi cavi che le stazioni e gli impianti della linea saranno collegati all'elettricità e che le informazioni ai passeggeri potranno essere trasmesse.