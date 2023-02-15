Il piccolo lessico del tram T12

A Épinay-sur-Orge, all'incrocio tra rue de Grand Vaux e la RD257 si trova l'area di disconnessione del tram T12.

Questa è una zona di transizione in cui il tram lascia i binari ferroviari per utilizzare i binari del tram. Infatti, il materiale rotabile del tram T12 è un "tram-treno" in grado di circolare su entrambi i tipi di rotaie: quelle della rete ferroviaria e quelle della rete urbana.

In effetti, esistono differenze tra queste due modalità di circolazione:

Alimentazione: i livelli di tensione elettrica non sono gli stessi

Segnalamento: sui binari del tram, il conducente adatta la sua guida a ciò che vede mentre sui binari ferroviari, i semafori lo guidano

I binari: sulla rete ferroviaria, il treno si basa su rotaie apparenti installate sulla massicciata mentre sulla rete urbana, il binario è incassato nella carreggiata.

Per consentire una transizione fluida e impercettibile per i passeggeri, alla fine di agosto 2020 sono stati effettuati lavori di sterro e spostamento dei binari. Hanno permesso di effettuare lo scambio del tram T12 e il suo passaggio tra i due tipi di rete.

Lo sapevate?

Se il tram-treno è in grado di circolare su due tipi di rotaie, c'è però una notevole differenza tra i due tipi di traffico: sui binari, la regola è che i treni circolano a sinistra del binario mentre sulla rete urbana, i tram circolano a destra!