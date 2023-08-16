Il piccolo lessico del tram T12!

Diventa imbattibile sul cantiere del tram e scopri le tecniche del lavoro svolto o pianificato nei prossimi mesi, grazie al nostro lessico del tram T12!

Lavori multitubolari

Il lavoro multitubolare fa parte del lavoro relativo all'alimentazione elettrica della tramvia. Sono necessari per il funzionamento dei treni e realizzati su tutto il lineare del cantiere T12, sotterranei. Consistono nell'installazione di tubi sotterranei lungo la linea, in cui verranno inseriti i cavi di alimentazione.

È attraverso l'installazione di questi cavi che le stazioni e gli impianti della linea saranno collegati all'elettricità e che le informazioni ai passeggeri potranno essere trasmesse.