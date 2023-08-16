Il posto di comando centralizzato del tram T12

Per garantire la circolazione del tram T12 in perfette condizioni di sicurezza, un posto di comando centralizzato è installato presso l'officina-garage situata nei comuni di Massy e Palaiseau.

Il suo ruolo principale è quello di garantire la gestione e la regolazione del traffico, l'assistenza ai conducenti, la sicurezza e l'informazione ai passeggeri, ma anche la gestione degli incidenti.

Oltre al traffico del tram T12, il posto di comando opererà 24 ore su 24, 7 giorni su 7, per supervisionare tutti gli interventi sulla linea, comprese le operazioni di manutenzione dei binari.

Il funzionamento del posto di comando sarà assicurato da una dozzina di persone: dispatcher del tram T12, agenti dedicati alle informazioni ai passeggeri, operatori di sicurezza e un supervisore.