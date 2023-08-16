Il tram T12: un progetto ecologico

Il progetto del tram T12 offrirà un mezzo di trasporto efficiente e pulito preservando il più possibile l'ambiente.

Durante la sua progettazione, l'approccio ERC, "evitare, ridurre, compensare" è stato implementato per limitare gli impatti ambientali:

Riposizionamento delle basi abitative del cantiere per evitare impatti sul ranuncolo a fiore piccolo

Conservazione di 3.000 m² di orobanche viola sul sito dell'officina-garage Massy-Palaiseau

Limitare il taglio degli alberi allo stretto necessario

Piantare specie vegetali lungo il tram

Presenza di un ecologo per tutta la durata del cantiere per garantire la corretta applicazione delle misure

Inoltre, sono state adottate misure di compensazione anche nei siti di Port Courcel (Vigneux-sur-Seine) e Port-aux-Cerises (Draveil). Mirano a ricreare migliori condizioni di vita e riproduzione degli animali attraverso molteplici sviluppi: praterie e aree forestali, cassette nido, piantagioni di molte specie di piante o alberi, ecc.

Scoprili in questo rapporto!