Il sistema di trasmissione da terra a terra del tram T12 in fase di installazione

L'STBS è un'apparecchiatura dedicata al segnalamento dei tram. Si trova in diversi punti strategici della linea: nella zona di disconnessione tra la rete ferroviaria e la rete urbana, prima e dopo i passaggi a livello e gli attraversamenti stradali.

Ha diverse funzioni:

nella zona di disconnessione situata a Épinay-sur-Orge, l'STBS consente di distinguere i tram dai treni (TGV, RER, merci). Impedisce ai treni di accedere alla rete urbana;

l'STBS controlla gli scambi sulle reti ferroviarie e urbane per orientare il tram;

Controlla le luci agli incroci stradali e la chiusura dei passaggi a livello.

Come funziona?

I tram vengono rilevati da sensori (chiamati loop) installati sulle rotaie. Quando il tram passa, il loop identifica che si tratta effettivamente di un tram. In tal caso, invia un segnale che viene poi trasmesso alle stazioni di segnalazione. Questi ultimi inviano le informazioni di segnalazione alle apparecchiature installate lungo i binari.

Se non si tratta di un tram, non viene emesso alcun segnale.

I lavori di installazione delle apparecchiature STBS sono appena iniziati e proseguiranno per tutta l'estate. Questo lavoro viene svolto di notte.