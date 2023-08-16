Il tram T12: un tram come nessun altro!

Il tram T12 ha specificità tecniche che lo differenziano dai tram convenzionali. Sarà in grado di funzionare sia sui binari della rete ferroviaria nazionale che sui binari del tram nelle aree urbane, questo è chiamato "tram-treno".

Così, da Massy a Épinay-sur-Orge, circolerà sugli attuali binari della RER C che sostituirà fino alla stazione di Petit Vaux. Tra Épinay-sur-Orge e Évry-Courcouronnes saranno creati nuovi binari tranviari.

Questa apparecchiatura ha quindi sia le caratteristiche di un tram (scartamento, accelerazione, frenata), sia quelle di un treno (velocità massima, dotazioni di sicurezza a bordo).

Il modello scelto per il futuro tram T12 è il DUALIS, prodotto da Alstom.

Île-de-France Mobilités ha recentemente implementato altri progetti tram-treno. Dopo il tram T11 messo in servizio nel 2017 (tra Épinay-sur-Seine e Le Bourget), i lavori sul futuro tram T13 (tra Saint-Cyr-l'École e Saint-Germain-en-Laye) sono attualmente in corso e il nuovo ramo del tram T4 (tra Gargan e Montfermeil) è stato messo in servizio alla stazione Arboretum il 14 dicembre 2019. Per maggiori informazioni:



