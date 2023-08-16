Tram

Lavori di sviluppo nella stazione di Gravigny-Balizy

Il tram T12 sostituirà la RER C tra Épinay-sur-Orge e Massy – Palaiseau.

Inoltre, le attuali stazioni e binari della RER C sono in fase di adattamento per ospitare la futura tramvia.

Nella stazione di Gravigny-Balizy sono stati recentemente eseguiti dei lavori.

I loro obiettivi?

  • La sostituzione delle rotaie per standardizzare tutte le stazioni della rete ferroviaria
  • La riqualificazione dei marciapiedi della stazione, compreso il loro abbassamento al livello del pavimento del tram per facilitare l'accesso a tutti gli utenti

Scopri le immagini del cantiere!

Lavori di adeguamento della stazione di Petit vaux
