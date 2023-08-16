Il tram T12, un successo condiviso

SNCF è l'amministrazione aggiudicatrice dei lavori sulla parte ferroviaria, tra Massy-Palaiseau ed Épinay-sur-Orge (adeguamento dei binari ferroviari, lavori sulle stazioni RER C, officina-garage, edifici tecnici, ecc.).

Île-de-France Mobilités è l'amministrazione aggiudicatrice dei lavori sulla parte urbana, tra Épinay-sur-Orge e Évry-Courcouronnes (strutture ingegneristiche, sistema di trasporto, sviluppo urbano e paesaggistico, ecc.). Finanzia il materiale rotabile e il futuro esercizio del tram T12. Île-de-France Mobilités è anche coordinatrice del progetto con finanziatori e stakeholder locali