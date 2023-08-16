Il tram T12, un successo condiviso
Pubblicato su
Il tram T12 è il risultato di una partnership tra Île-de-France Mobilités e SNCF, i due proprietari del progetto. È reso possibile grazie ai finanziamenti dello Stato, della Regione Ile-de-France e del dipartimento dell'Essonne.
Trova l'intervista incrociata con Éric Mauperon, capo del dipartimento Progetti di superficie della zona 2 di Île-de-France Mobilités e Arnaud Bucquet, direttore delle operazioni di SNCF Réseau, che presentano il lavoro di coordinamento svolto dai due proprietari del progetto per realizzare il progetto del tram T12.
Può ricordarci il ruolo di ogni cliente in questo progetto?
SNCF è l'amministrazione aggiudicatrice dei lavori sulla parte ferroviaria, tra Massy-Palaiseau ed Épinay-sur-Orge (adeguamento dei binari ferroviari, lavori sulle stazioni RER C, officina-garage, edifici tecnici, ecc.).
Île-de-France Mobilités è l'amministrazione aggiudicatrice dei lavori sulla parte urbana, tra Épinay-sur-Orge e Évry-Courcouronnes (strutture ingegneristiche, sistema di trasporto, sviluppo urbano e paesaggistico, ecc.). Finanzia il materiale rotabile e il futuro esercizio del tram T12. Île-de-France Mobilités è anche coordinatrice del progetto con finanziatori e stakeholder locali
In concreto, come lavorate per coordinare i vostri interventi?
Vengono organizzati incontri mensili tra i proprietari del progetto al fine di monitorare il regolare svolgimento del progetto e di effettuare i necessari arbitrati (gestione degli orari, budget, ecc.). Più incontri operativi si svolgono su base settimanale al fine di organizzare e pianificare il lavoro con le aziende sul campo. E, al di là di questi incontri, comunichiamo quotidianamente per il follow-up della pianificazione delle aree di cantiere, in particolare per coordinare i nostri interventi.
Il nostro coordinamento si svolge principalmente nel settore di Épinay-sur-Orge / Savigny-sur-Orge, dove SNCF svolge lavori che sono un prerequisito necessario per quelli di Île-de-France Mobilités (costruzione del ponte ferroviario, sviluppo dei binari RER, trasferimento dei binari rue des Rossays, ecc.). Ciò è tanto più essenziale per lo scambio di dati tecnici e dei vari vincoli da rispettare per consentire il passaggio dalle ferrovie alle strade urbane, cercando di limitare il più possibile il fastidio per i residenti locali.