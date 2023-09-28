Il tram-treno T12 accessibile a tutti

Il T12 è stato progettato per essere accessibile al 100% alle persone con mobilità ridotta.

Nella stazione, come a bordo del tram-treno, l'accessibilità di tutti è stata presa in considerazione fin dall'inizio della sua progettazione.

Diverse strutture sono state progettate per facilitare l'accesso a questa nuova modalità di trasporto:

· I treni stessi sono dotati di ampie porte e di un pianale ribassato che consente l'accesso diretto dalla piattaforma

· Saranno inoltre trasmessi annunci audio e visivi ai viaggiatori.

· Posti più facili da raggiungere riservati alle persone prioritarie.

· Spazi per sedie a rotelle, passeggini, bagagli, ecc.

· E infine, la creazione di rampe e ascensori per stazioni difficili da raggiungere.

Il tram-treno T12 è un mezzo di trasporto sicuro e accessibile per tutti.