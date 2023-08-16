Il terzo ponte è a posto!

Il terzo ponte del tram T12, situato a Évry-Courcouronnes, è stato lanciato e installato dall'8 giugno al 10 luglio 2020.

Sono state necessarie 5 settimane per raggiungere questa nuova impresa tecnica. Il culmine dell'operazione si è svolto durante le notti del 15 e 16 giugno, durante le quali le squadre del tram T12 hanno portato il ponte attraverso le 10 corsie dell'autostrada A6 e della N104.

Rivivi in immagini su questa operazione unica e spettacolare