Un nuovo ponte ferroviario a Massy

Data di pubblicazione: 6 agosto 2019

Nel fine settimana del 10 agosto 2019, il ponte ferroviario Massy-Europe sarà posato da un'operazione di strappo. Questo lavoro è cofinanziato dal Tram 12 express e dalla città di Massy.

FASE 1

In primo luogo, la struttura del ponte ferroviario è costruita su un diritto di passaggio vicino ai binari ferroviari. Questo lavoro dura circa un anno.

FASE 2

È quindi necessario rimuovere la ferrovia, scavare e livellare l'argine per fare il passaggio sotto i binari.

FASE 3

La struttura del ponte ferroviario viene spinta nella sua posizione finale. I binari ferroviari vengono quindi reinstallati. Questa operazione (fase 2 e 3) si svolge in 72 ore top time!

Durante questa operazione, il traffico RER C è temporaneamente interrotto da sabato 9 agosto a lunedì 12 agosto. Il traffico riprenderà all'inizio del servizio martedì mattina, 11 agosto.