Nuova lineaMassy > Évry-Courcouronnes

I bacini di ritenzione idrica sono stati progettati lungo il percorso tram-treno T12

Il trattamento e la gestione delle acque sono ora una questione importante. Dal 2021, nell'ambito della costruzione del tram-treno T12, sono stati creati 7 bacini di ritenzione idrica.

Questi bacini interrati o aperti hanno diverse funzioni, essenziali per la gestione delle acque piovane nelle aree urbane:

  • Immagazzinare temporaneamente l'acqua per evitare inondazioni a valle,
  • Limitare il deflusso raccogliendo l'acqua dalla piattaforma, dai bracci tram-treno e dalla stazione degli autobus.
Bacino di ritenzione idrica a cielo aperto a Epinay-Sur-Orge
Bacino di ritenzione idrica sepolto a Epinay-Sur-Orge
Bacino di ritenzione idrica a cielo aperto a Ris-Orangis