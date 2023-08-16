I bacini di ritenzione idrica sono stati progettati lungo il percorso tram-treno T12
Pubblicato su
Il trattamento e la gestione delle acque sono ora una questione importante. Dal 2021, nell'ambito della costruzione del tram-treno T12, sono stati creati 7 bacini di ritenzione idrica.
Questi bacini interrati o aperti hanno diverse funzioni, essenziali per la gestione delle acque piovane nelle aree urbane:
- Immagazzinare temporaneamente l'acqua per evitare inondazioni a valle,
- Limitare il deflusso raccogliendo l'acqua dalla piattaforma, dai bracci tram-treno e dalla stazione degli autobus.