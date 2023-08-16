Le tappe principali dell'anno 2022

Dopo un 2020 sotto il segno dell'inizio dei lavori con la realizzazione di diverse grandi opere d'arte, poi il 2021 che ha permesso alla tramvia di prendere forma con la realizzazione della piattaforma e la posa delle prime rotaie, l'anno 2022 lascerà gradualmente il posto a lavori urbanistici e paesaggistici.

SULLA RETE URBANA (tra Épinay-sur-Orge e Évry-Courcouronnes)

Costruzione del muro di contenimento (MS06) a Morsang-sur-Orge

Attualmente in corso, terminerà a marzo 2022.

La realizzazione della piattaforma

Le ultime sezioni della piattaforma saranno costruite lungo Rue des Rossays a Savigny-sur-Orge e lungo la A6 tra Morsang-sur-Orge e Viry-Chatillon. Il completamento dei lavori è previsto per luglio 2022.

Sul resto del percorso urbano, la piattaforma del tram è già completata.

Posa delle rotaie

Nel 2022, la posa delle rotaie continuerà e sarà finalizzata su tutta la linea urbana, in particolare a Épinay-sur-Orge, Savigny-sur-Orge, Morsang-sur-Orge e Ris-Orangis. Nelle altre città sono già stati posati più di 14 km di binari.

Posa della pavimentazione dei binari

Questa fase è iniziata durante l'anno 2021, in base alla posa delle rotaie. Continuerà nel 2022 nelle città di Savigny-sur-Orge, Morsang-sur-Orge, Grigny e Ris-Orangis.

La costruzione di un ponte lungo l'Yvette a Épinay-sur-Orge

A livello del passaggio a volta sull'Yvette, un ponte sarà costruito tra maggio e novembre 2022. Permetterà di mettere in sicurezza il percorso dei pedoni che lo utilizzano.

L'apertura del collegamento con il quartiere Grand Vaux

Attualmente in fase di sviluppo, la pista ciclopedonale che passa sotto i binari della RER C dovrebbe essere messa in servizio nella primavera del 2022.

Lavori stradali e sviluppo urbano

Questo lavoro riguarda gli sviluppi realizzati lungo la futura linea tranviaria: riparazione di strade e marciapiedi, segnaletica, segnaletica orizzontale, sviluppo di piste ciclabili pedonali, ecc.

Queste operazioni, già iniziate in diverse città lungo il percorso, continueranno durante tutto l'anno.

Piantagioni

Le prime piantagioni sono avvenute alla fine del 2021. Proseguiranno fino alla primavera del 2022 a Viry-Chatillon, Grigny, Ris-Orangis e Évry-Courcouronnes.

SULLA RETE FERROVIARIA (tra Massy e Epinay-sur-Orge)

Costruzione di nuove stazioni

Sulla rete ferroviaria saranno costruite due nuove stazioni.

In primo luogo, la stazione di Massy Europe: i lavori di ingegneria civile sono in gran parte avanzati e dovrebbero essere completati entro la fine di maggio 2022. Entro la primavera saranno posati i pali della luce delle banchine e sarà completata la pavimentazione delle piattaforme.

Inoltre, la costruzione della stazione di Champlan accelererà. Alla fine di febbraio verrà allestito il sottopassaggio della stazione e verranno create le tramogge degli ascensori e delle scale. In primavera, i cavi elettrici per l'illuminazione saranno disegnati e i pali della luce saranno installati. La pavimentazione delle banchine sarà completata a maggio, che segnerà la fine dei lavori di ingegneria civile.

Adeguamento delle stazioni esistenti

La trasformazione delle stazioni di Massy-Palaiseau, Longjumeau e Chilly-Mazarin in una stazione dovrebbe essere completata entro la fine di febbraio.

A Petit Vaux, il cantiere sta procedendo; La seconda struttura per gli ascensori deve ancora essere installata.

A Gravigny Balizy inizieranno i lavori per mettere a norma le banchine.

L'officina-garage

Nel 2021, il sito dell'officina garage ha registrato progressi significativi con la costruzione delle varie parti che lo compongono (officina, binari esterni, stazione di servizio), il collegamento dei binari ferroviari, ecc. L'apparecchiatura sta ora entrando in una fase di finalizzazione (test di segnalazione, test dinamici) che dovrebbe essere completata nella primavera del 2022.

Attrezzature dedicate al traffico

L'anno 2022 sarà caratterizzato dall'installazione di attrezzature dedicate alla circolazione dei tram su tutta la linea. Concretamente, questa nuova fase del progetto consiste nell'installazione di sistemi di trasmissione tra treni e infrastrutture per controllare scambi e luci per gli attraversamenti stradali.