Lavori alla rotonda del Trattato di Roma a Évry-Courcouronnes (febbraio 2021)

Nell'ambito della costruzione del tram T12, sono in corso lavori di riqualificazione stradale alla rotonda del Trattato di Roma, a Évry-Courcouronnes. Portano a cambiamenti temporanei nel traffico.

  • Qual è il lavoro da fare?

Vengono effettuate diverse operazioni:

  • Piallatura stradale
  • Lavori strutturali di pavimentazione e reti
  • Produzione di asfalto

Mirano a preparare lo sviluppo del futuro incrocio gestito da semafori, che sostituirà l'attuale rotatoria e ospiterà il traffico del tram T12.

  • Quando si svolgono i lavori?

Questo lavoro si svolge tra il 22 e il 26 febbraio.

  • Che differenza fa?

Da lunedì 22 febbraio alle ore 8 a venerdì 26 febbraio alle ore 17, i lavori comportano le seguenti modifiche al traffico:

  • Chiusura del tratto di Avenue de l'Orme a Martin tra Boulevard Jean Monnet e Rue Jean Mermoz
  • Chiusura di Boulevard Robert Schuman
  • Chiusura di Avenue Pierre Bérégovoy

Inoltre, le rampe di uscita della N104 (interna ed esterna) saranno chiuse fino al 1° marzo.

Vengono istituiti percorsi di deviazione.

