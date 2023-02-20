Lavori alla rotonda del Trattato di Roma a Évry-Courcouronnes (febbraio 2021)
Nell'ambito della costruzione del tram T12, sono in corso lavori di riqualificazione stradale alla rotonda del Trattato di Roma, a Évry-Courcouronnes. Portano a cambiamenti temporanei nel traffico.
- Qual è il lavoro da fare?
Vengono effettuate diverse operazioni:
- Piallatura stradale
- Lavori strutturali di pavimentazione e reti
- Produzione di asfalto
Mirano a preparare lo sviluppo del futuro incrocio gestito da semafori, che sostituirà l'attuale rotatoria e ospiterà il traffico del tram T12.
- Quando si svolgono i lavori?
Questo lavoro si svolge tra il 22 e il 26 febbraio.
- Che differenza fa?
Da lunedì 22 febbraio alle ore 8 a venerdì 26 febbraio alle ore 17, i lavori comportano le seguenti modifiche al traffico:
- Chiusura del tratto di Avenue de l'Orme a Martin tra Boulevard Jean Monnet e Rue Jean Mermoz
- Chiusura di Boulevard Robert Schuman
- Chiusura di Avenue Pierre Bérégovoy
Inoltre, le rampe di uscita della N104 (interna ed esterna) saranno chiuse fino al 1° marzo.
Vengono istituiti percorsi di deviazione.