Lavori intorno all'Avenue du Commandant Barré (luglio 2019)
Data di pubblicazione: 8 luglio 2019
> Che lavoro deve essere fatto?
Lavori di risanamento stradale.
> Quanto dura il lavoro?
Inizio lavori il 15 luglio 2019 per un periodo di un mese.
> Che differenza fa?
– Chiusura del viale dalla RD445 al numero 5 in entrambi i sensi di marcia (vedi mappa sotto). L'accesso al Best Drive e ai padiglioni situati tra 1 e 5 del viale sono mantenuti.
– Implementazione di un percorso di deviazione della linea DM21b durante i lavori. Non vi è alcun impatto sulla linea 420.