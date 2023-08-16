Lavori intorno all'Avenue du Commandant Barré (luglio 2019)

Data di pubblicazione: 8 luglio 2019

> Che lavoro deve essere fatto?

Lavori di risanamento stradale.

> Quanto dura il lavoro?

Inizio lavori il 15 luglio 2019 per un periodo di un mese.

> Che differenza fa?

– Chiusura del viale dalla RD445 al numero 5 in entrambi i sensi di marcia (vedi mappa sotto). L'accesso al Best Drive e ai padiglioni situati tra 1 e 5 del viale sono mantenuti.

– Implementazione di un percorso di deviazione della linea DM21b durante i lavori. Non vi è alcun impatto sulla linea 420.