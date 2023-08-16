Lavori nel centro della città di Évry-Courcouronnes (2020 – 2021)
> Che lavoro deve essere fatto?
I lavori si svolgeranno su Avenue Paul Delouvrier / Boulevard François Mitterrand in tre fasi:
- Fase 1: Esecuzione di lavori preparatori (demolizione delle isole centrali, rimozione dell'arredo urbano e allestimento
al posto di una strada, illuminazione e luci temporanee);
- Fase 2: lavori stradali e marciapiedi sul lato sud di Paul Delouvrier Avenue e François Boulevard
Mitterrand;
- Fase 3: Lavori stradali e marciapiedi sul lato nord di Paul Delouvrier Avenue e François Boulevard
Mitterrand, costruzione della piattaforma tranviaria e costruzione della futura stazione, posa delle rotaie e
sviluppo della carreggiata.
> Quanto dura il lavoro?
- Fase 1: 1 mese da maggio a giugno 2020;
- Fase 2: da giugno all'autunno 2020;
- Fase 3: 1 anno dall'autunno 2020.
> Che differenza fa?
- Riduzione delle corsie su Avenue Paul Delouvrier / Boulevard François Mitterrand: passaggio di 2 volte 2 corsie
1 corsia per senso di marcia;
- Rimozione di alcuni posti auto che verranno gradualmente ripristinati come e quando
lo stato di avanzamento dei lavori;
- circolazione delle macchine edili nei giorni lavorativi.