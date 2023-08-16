Tram

Lavori nel centro della città di Évry-Courcouronnes (2020 – 2021)

> Che lavoro deve essere fatto?

I lavori si svolgeranno su Avenue Paul Delouvrier / Boulevard François Mitterrand in tre fasi:

  • Fase 1: Esecuzione di lavori preparatori (demolizione delle isole centrali, rimozione dell'arredo urbano e allestimento
    al posto di una strada, illuminazione e luci temporanee);
  • Fase 2: lavori stradali e marciapiedi sul lato sud di Paul Delouvrier Avenue e François Boulevard
    Mitterrand;
  • Fase 3: Lavori stradali e marciapiedi sul lato nord di Paul Delouvrier Avenue e François Boulevard
    Mitterrand, costruzione della piattaforma tranviaria e costruzione della futura stazione, posa delle rotaie e
    sviluppo della carreggiata.

> Quanto dura il lavoro?

  • Fase 1: 1 mese da maggio a giugno 2020;
  • Fase 2: da giugno all'autunno 2020;
  • Fase 3: 1 anno dall'autunno 2020.

> Che differenza fa?

  • Riduzione delle corsie su Avenue Paul Delouvrier / Boulevard François Mitterrand: passaggio di 2 volte 2 corsie
    1 corsia per senso di marcia;
  • Rimozione di alcuni posti auto che verranno gradualmente ripristinati come e quando
    lo stato di avanzamento dei lavori;
  • circolazione delle macchine edili nei giorni lavorativi.

