Lavori di piattaforma su Avenue Ambroise Croizat a Ris-Orangis (febbraio-giugno 2020)

> Che lavoro deve essere fatto?

Costruzione della piattaforma del futuro tram T12 su Avenue Ambroise Croizat.

> Quanto dura il lavoro?

5 mesi, da febbraio a giugno.

> Che differenza fa?

Per tutta la durata dei lavori, Avenue Ambroise Croizat sarà a senso unico verso Avenue Joliot Curie.

Per migliorare il traffico, gli autobus 403 e 406 saranno deviati su Avenue du Front populaire per raggiungere Avenue Joliot Curie.