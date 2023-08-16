Lavori di piattaforma su Avenue Ambroise Croizat a Ris-Orangis (febbraio-giugno 2020)
> Che lavoro deve essere fatto?
Costruzione della piattaforma del futuro tram T12 su Avenue Ambroise Croizat.
> Quanto dura il lavoro?
5 mesi, da febbraio a giugno.
> Che differenza fa?
Per tutta la durata dei lavori, Avenue Ambroise Croizat sarà a senso unico verso Avenue Joliot Curie.
Per migliorare il traffico, gli autobus 403 e 406 saranno deviati su Avenue du Front populaire per raggiungere Avenue Joliot Curie.