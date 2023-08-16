Lavoro estivo a Évry-Courcouronnes (luglio / agosto 2021)
Nell'ambito della costruzione del tram T12, i lavori stradali si svolgeranno nei mesi di luglio e agosto 2021. Portano a cambiamenti temporanei nel traffico.
> Che lavoro deve essere fatto?
L'opera prevede la pavimentazione della carreggiata di Avenue Paul Delouvrier e Boulevard François Mitterrand.
> Quando si svolgono i lavori?
Questo lavoro si svolge durante i mesi di luglio e agosto 2021.
> Che differenza fa?
I lavori comportano le seguenti modifiche al traffico:
– Da giovedì 8 luglio a mercoledì 18 agosto 2021: chiusura dell'uscita n°34 (direzione Évry-Centre) della N104 interna.
– Da lunedì 12 luglio a lunedì 2 agosto 2021: chiusura di Avenue Paul Delouvrier tra l'incrocio Jean Mermoz/Bois Briard e l'incrocio degli Champs Élysées (non incluso).
– Da lunedì 2 agosto a lunedì 16 agosto 2021: chiusura di Avenue Paul Delouvrier tra l'incrocio Jean Mermoz/Bois Briard e l'incrocio degli Champs Élysées (incluso).
– Da lunedì 16 agosto a lunedì 29 agosto 2021: chiusura di Boulevard François Mitterrand tra l'incrocio degli Champs Élysées e la rotonda della stazione RER (non inclusa).
Durante questo periodo, vengono istituiti percorsi di deviazione e le tue attività rimangono accessibili.
Tutte le circolazioni saranno ripristinate alla fine di agosto 2021.