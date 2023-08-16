Proseguono i lavori infrastrutturali
I lavori infrastrutturali lungo l'intero percorso sono già a buon punto. Ad esempio, a Morsang-sur-Orge, la costruzione di rampe che consentiranno al futuro tram T12 di accedere alla stazione sopraelevata Parc du Château sta progredendo.
Le opere infrastrutturali corrispondono a tutte le opere necessarie per la costruzione della linea tranviaria e dello sviluppo urbano. Il progetto del tram T12 ne comprende diversi:
- adeguamento dei binari della RER C e riqualificazione delle stazioni tra Massy e Petit Vaux;
- costruzione della piattaforma e del sistema di trasporto tra Épinay-sur-Orge e Évry-Courcouronnes;
- costruzione di ponti per il passaggio del tram T12;
- posa dei binari: le rotaie saranno posate sulla piattaforma;
- installazione di linee aeree di contatto che forniranno elettricità al tram T12;
- sviluppo e attrezzature delle stazioni: nelle stazioni saranno installati distributori automatici di biglietti di trasporto e attrezzature (schermi informativi per i passeggeri, panchine, bidoni della spazzatura);
- piantare alberi e altra vegetazione intorno alla piattaforma;
- sviluppo urbano.
I lavori infrastrutturali comprendono anche la creazione dell'officina-garage situata nei comuni di Massy e Palaiseau.
Per saperne di più sulla costruzione del tram T12, scarica l'opuscolo 2 del pacchetto informativo.