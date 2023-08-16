I lavori dell'incrocio della RD257 a Épinay-sur-Orge
A Épinay-sur-Orge, il tram T12 si collegherà con la RER C alla stazione di Épinay-sur-Orge.
Nel corso del 2021 avranno luogo diverse operazioni su larga scala.
- Costruzione della piattaforma tranviaria: da aprile 2021 fino alla fine di dicembre, la piattaforma del tram T12 è costruita sulla porzione tra la disconnessione e il ponte ferroviario sotto i binari della RER C. Anche le rotaie sono installate.
- Sviluppo dell'accesso al parcheggio all'incrocio della RD257: da gennaio 2021 sono in corso lavori relativi alla riorganizzazione delle strade.
- La creazione di un percorso pedonale sotto i binari della RER C: per consentire l'accesso diretto tra il quartiere di Grand Vaux e la futura stazione di Épinay-sur-Orge, due ponti ferroviari successivi saranno strappati. Saranno riservati a pedoni e ciclisti. I lavori sono iniziati a novembre 2020 e proseguiranno fino alla metà del 2021.
- La creazione di un bacino di ritenzione idrica: nel marzo 2021 sono in corso i lavori per la creazione di un bacino di ritenzione. Quest'ultimo sarà situato sotto il parcheggio ora chiuso e i cui posti auto saranno ricostituiti in seguito.