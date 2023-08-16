Tram

Nuova lineaMassy > Évry-Courcouronnes

Lavori alla stazione di Petit Vaux (aprile 2021)

Pubblicato su

Qual è il lavoro da fare?

Rinnovo del passaggio a livello / rinnovo rotaie / lavori di segnalamento ferroviario.

  • Quando si svolgeranno i lavori?

Da sabato 3 aprile alle 00:00 a lunedì 12 aprile 05:00 3 e 4 aprile (lavoro diurno e notturno):

> Smantellamento del pavimento dell'incrocio
> Sostituzione di rotaie, zavorra e cravatte
> Installazione di pali per il futuro segnalamento tranviario

Dal 5 al 9 aprile:

> Ripristino del profilo stradale all'incrocio (lavori diurni)
> Sostituzione di rotaie, zavorra e traversine (lavoro notturno)
> I treni circoleranno durante il giorno

10 e 11 aprile (lavoro diurno e notturno):

> Sostituzione di rotaie, zavorra e traversine alla stazione di Petit Vaux
> Lavori di finitura all'incrocio
> Installazione di pali per il futuro segnalamento tranviario

  • Che differenza fa?

> Nessun traffico stradale (auto e due ruote) durante l'intero periodo
> Traffico pedonale consentito solo da lunedì 5 aprile a venerdì 9 aprile dalle 5:00 a mezzanotte
> Nessun traffico pedonale nei fine settimana

Questo lavoro causerà inquinamento acustico.
Una deviazione stradale sarà messa in atto durante la chiusura dell'incrocio.

Scarica le informazioni sul lavoro

PDF

 -  8.6 MB