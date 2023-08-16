Tram

Lavori sulla RN441, a Ris-Orangis (ottobre-novembre 2020)

> Che lavoro deve essere fatto?
Lavori di ripristino della RN441 a seguito della marcatura dei lavori (installazione della segnaletica e del dispositivo di sicurezza, realizzazione della segnaletica a terra ...).

> Quanto dura il lavoro?
Da giovedì 16 ottobre a martedì 3 novembre 2020.

> Che differenza fa?
Per tutta la durata dei lavori, la RN441 è chiusa tra la RD31 e l'uscita dell'autostrada A6 verso Grigny e Viry-Chatillon.
È previsto un percorso di deviazione attraverso la RD31, la RN7 e la RD310.

Percorso di deviazione attraverso RD31, RN7 e RD310