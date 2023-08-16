Lavori sul parcheggio del condominio ÉRABLE 2 a Viry-Chatillon (novembre-dicembre 2019)
> Che lavoro deve essere fatto?
Demolizione dei box situati nel parcheggio del condominio ÉRABLE 2 e riqualificazione dei parcheggi dei comproprietari degli edifici del complesso immobiliare ÉRABLE 2 (votata all'assemblea generale dei comproprietari il 13 giugno 2019).
> Quali sono le fasi del lavoro?
1 . Demolizione di scatole.
2. Completamento di una prima parte del nuovo parcheggio, ovvero 48 posti, entro la fine del 2019. L'accesso a queste piazze avverrà temporaneamente attraverso la rue de La Rochefoucauld.
3. Le altre fasi della costruzione del parcheggio saranno oggetto di informazioni specifiche sui lavori.
> Quanto dura il lavoro?
Fasi 1 e 2: due mesi dall'inizio di novembre 2019.
> Che differenza fa?
Per tutta la durata della riqualificazione del parcheggio, il numero massimo di posti auto sarà mantenuto per i residenti. L'opera non avrà alcun impatto sul traffico veicolare.
Vi assicuriamo il nostro desiderio di ridurre al minimo i disagi alla vita del vostro quartiere e vi ringraziamo per la vostra comprensione.