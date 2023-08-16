Unisciti ai tour del percorso tram-treno T12 organizzati quest'estate!

L'estate è sinonimo di passeggiate e cosa c'è di meglio che camminare con i nostri agenti di prossimità Patrice e Didier, lungo il percorso del T12?

Queste passeggiate organizzate ti permetteranno di scoprire le nuove stazioni del tram-treno T12 che ora fanno parte del tuo ambiente e di discutere l'arrivo di questo nuovo modo di trasporto Essonnien.

Il team del progetto sarà lieto di condividere con voi questi momenti di scambio e convivialità.

Non esitate a contattarci via e-mail a [email protected], se desiderate partecipare alle nostre visite.