Da Massy Palaiseau a Petit Vaux, iniziano i test dinamici notturni!
L'obiettivo di queste sperimentazioni? Garantire una perfetta interazione tra infrastruttura e scambi e incroci.
Per fare questo, alcuni treni vengono messi in circolazione su porzioni ridotte del percorso al fine di effettuare una serie di test (alimentazione, sistema frenante e funzionamento di incroci, passaggi a livello e segnalazione luminosa, ...).
I treni circolano inizialmente di notte durante le interruzioni del traffico della RER C. I test dinamici diurni inizieranno alla fine di febbraio.