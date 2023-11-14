M-1 per il tram-treno T12!
È con grande gioia che vi invitiamo il 9 dicembre per celebrare l'inaugurazione della linea tram-treno T12!
Dopo diversi anni di lavoro, è finalmente giunto il momento di scoprire questo nuovo mezzo di trasporto, che non solo faciliterà i nostri spostamenti, ma contribuirà anche a rendere la città più verde e accessibile a tutti.
Con la famiglia, da soli o con gli amici, è possibile salire a bordo dei treni T12 sabato 9 dicembre pomeriggio in anteprima.
Le animazioni saranno offerte anche lungo tutta la linea.
La messa in servizio commerciale è prevista per il giorno successivo, domenica 10 dicembre dalle ore 5:00 circa