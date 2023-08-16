Il tram T12 al servizio dell'ambiente

Una modalità di trasporto pubblico pulita ed ecologica, il tram T12 ha un forte approccio ambientale.

Il paesaggio intorno al progetto del tram T12 mira a creare una griglia verde lungo tutta la parte urbana del percorso. La piattaforma del tram T12 sarà principalmente vegetata piantando sedum o inerbimento. Il sedum è una pianta che consuma poca acqua ed è facile da mantenere. Sarà utilizzato su aree inaccessibili ai pedoni mentre l'erba sarà utilizzata sul resto della piattaforma.

Inoltre, nel centro ricreativo di Port-aux-Cerises, situato nei comuni di Draveil e Vigneux-sur-Seine, sono in corso lavori per ripristinare 15 ettari di vegetazione.

Il loro obiettivo? Compensare eventuali impatti indotti dai lavori al fine di preservare la fauna e la flora presenti sul sito (Parcelles Port Courcel e Les Mousseaux).

Questo sito è stato scelto per diversi motivi:

La sua vicinanza ai siti interessati (meno di 5 km);

La messa in comune dei diversi tipi di compensazione che consente: è un ambiente boschivo, aperto e umido che consente una coerenza delle azioni svolte;

La possibilità di sensibilizzazione e accoglienza del pubblico all'interno di una struttura specializzata;

La realizzazione di un progetto di ripristino ecologico su siti denaturati da azioni antropiche (stoccaggio di materiali/riempimento).

LO SAPEVATE?

Il tram T12 è un mezzo di trasporto leggero, che produce un basso inquinamento acustico, sia all'interno che all'esterno. Gli ammortizzatori acustici e l'uso di materiali leggeri e isolanti consentiranno un livello di rumore inferiore di 5 decibel rispetto al livello generato dal traffico automobilistico.