Incontra Dino e Raphaël, Operations Manager e HQE Engineer

La nostra serie dedicata ai mestieri del tram T12 continua!

In questo nuovo episodio, Dino Vissault, direttore delle operazioni, e Raphaël Barry, ingegnere di alta qualità ambientale, ti portano dietro le quinte dell'officina-garage per cui lavorano quotidianamente.

Situato a Massy, l'officina-garage viene utilizzata per la manutenzione, lo stoccaggio e la pulizia dei tram-treni. La costruzione di questo edificio è completata. Le squadre stanno ora lavorando al suo sviluppo.

Guarda l'episodio 3