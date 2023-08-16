Nuovo traguardo raggiunto per la stazione di Champlan!

Un grande passo è stato fatto alla fine di febbraio per il tram T12: il passaggio sotto i binari della futura stazione di Champlan è stato installato in 53 ore. Alla fine consentirà l'accesso alle banchine.

Dopo che la RER C si è fermata venerdì sera, i binari ferroviari sono stati rimossi, quindi l'argine è stato scavato e livellato per consentire l'installazione della struttura del passaggio sotto i binari composta da una dozzina di telai di cemento. Ogni elemento di circa trenta tonnellate è stato installato nella notte tra sabato e domenica utilizzando due potenti gru.

Le operazioni di riempimento sono iniziate domenica mattina presto, seguite dal riposo dei binari e dai test sul traffico. Una vera e propria maratona per ripristinare il traffico della RER C in tempo lunedì mattina.

Torna in video su questa operazione punch!