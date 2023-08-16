Qual è lo stato del lavoro?
Le squadre del tram T12 sono al lavoro tra Évry-Courcouronnes ed Épinay-sur-Orge per costruire la futura linea tranviaria.
A poco a poco, il tram T12 sta prendendo forma:
- Évry-Courcouronnes: la piattaforma tranviaria è completata e la posa delle rotaie continua. Entro la fine dell'estate, tutte le rotaie dovrebbero essere posate in città. Seguirà poi la pavimentazione finale della strada.
- Ris-Orangis: le rotaie sono già visibili nel loro aspetto finale avenue Ambroise Croizat. Entro l'autunno, tra il Chemin du Rû de l'Ecoute se piove e Avenue Joliot-Curie, le rotaie saranno completamente posate e cementate.
- Grigny: la piattaforma è in costruzione al Chemin du Plessis. Il completamento è previsto per la fine di agosto 2021. Alla fine, la stazione Ferme Neuve sarà all'incrocio tra il futuro T Zen 4 e il tram T12.
- Viry-Châtillon: si stanno posando le rotaie tra l'incrocio della RD 445 e i Coteaux de l'Orge.
- Morsang-sur-Orge: procede la costruzione del muro di contenimento lungo la A6. La posa delle rotaie sarà effettuata nel corso del 2022 dopo i lavori di ingegneria.
- Savigny-sur-Orge: i lavori si concentrano sulla costruzione del muro di contenimento lungo la rue des Rossays. Il suo calcestruzzo è in corso. I lavori di riempimento e fondazione della ferrovia sono eseguiti in continuità. Inoltre, proseguono i lavori di costruzione del collegamento ciclopedonale con il quartiere Grand Vaux.
- Épinay-sur-Orge: proseguono i lavori di costruzione della piattaforma tranviaria e sono iniziati i lavori di sviluppo della RD 257 e dell'area di disconnessione tra treno e tram.