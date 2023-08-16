Il tram-treno T12: un progetto accessibile a tutti

Per motivi di inclusività, i nostri team lavorano per l'accessibilità per le persone con mobilità ridotta.

Le attività offerte nell'ambito del tram-treno T12 sono aperte a tutti.

Questo è stato il caso durante la visita del garage a Massy Palaiseau, in occasione delle Giornate del Patrimonio. Un gruppo di persone sorde e ipoudenti ha potuto partecipare a questa giornata grazie a un interprete della lingua dei segni.

Grazie a @Muriel HUYNH, interprete di lingua dei segni (i)LSF (Agenzia di interpreti di lingua dei segni) per aver permesso alle persone interessate di partecipare alla visita.