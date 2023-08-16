Due ponti lanciati e dopo?
Data di pubblicazione: 17 settembre 2019
Durante la notte e in poche ore, sono stati lanciati due ponti. Ma lo sapevate che l'operazione non si ferma qui?
L'installazione definitiva dei due ponti richiede ancora qualche settimana di lavoro per:
- Attrezzare i ponti, cioè installare i binari, le rotaie, la linea di alimentazione elettrica e anche i guardrail e le elevazioni per evitare la caduta di oggetti in mare;
- prove di carico
Successivamente, durante la fase di pre-esercizio, verrà effettuato un traffico senza passeggeri sul ponte.