Il T12 è presto tuo!

Il 10 dicembre 2023, il tram-treno T12 sarà messo in servizio sull'intera linea. Potrai approfittare di questa nuova linea che collegherà due importanti poli dell'Essonne

La messa in servizio del tram-treno T12 migliorerà il collegamento dei trasporti e delle città in Essonne. I residenti avranno ora accesso a un mezzo di trasporto veloce, comodo e versatile che collegherà Evry-Courcouronnes a Massy-Palaiseau.

Penultima tappa: la camminata in bianco

Fino alla sua messa in servizio, il T12 continua la sua "marcia in bianco", una sorta di prova generale. Questo passaggio cruciale consente di testare e ottimizzare l'intero sistema. Tutti i treni sono stati messi in condizioni di traffico reali dall'11 settembre. La corsa a secco consente di ricreare le condizioni reali, il che significa che il tram-treno effettua il suo percorso e si ferma in ogni stazione, secondo la frequenza prevista al momento della messa in servizio.

Collegamenti

Un progetto su larga scala, il tram-treno T12 incarna il desiderio regionale di rafforzare la rete di trasporto pubblico nell'Île-de-France. Collegando efficacemente due grandi hub dell'Essonne, Massy e Évry-Courcouronnes, il T12 offrirà un'alternativa all'auto privata, faciliterà le possibilità di collegamenti tra le diverse modalità di viaggio (RER B, C e D, diverse linee di autobus e infine Tzen 4 e metro 18) e stimolerà lo sviluppo economico e urbano del territorio.

L'esperienza del viaggiatore

Il T12 porta molti vantaggi ai passeggeri e agli abitanti dei comuni del percorso grazie alla sua frequenza, al suo modo di trasporto e alle sue strutture. In effetti, il T12 è un "tram-treno", in grado di circolare sia sui binari della rete ferroviaria nazionale, tra Massy ed Épinay-sur-Orge, ma anche sui binari del tram, nelle aree urbane, tra Épinay-sur-Orge e Évry-Courcouronnes. Questa particolarità gli conferisce i vantaggi di queste due modalità di trasporto accoppiate. Facilmente inseribile nelle aree urbane, il tram-treno combina il comfort e le prestazioni delle apparecchiature utilizzate nei treni con la flessibilità di funzionamento e ricezione dei tram.

Le stazioni, nel frattempo, sono state progettate per offrire un'accessibilità ottimale garantendo un facile accesso per tutti. Inoltre, ora sono completamente attrezzati con posti a sedere, pensiline in vetro per la protezione dalle intemperie, illuminazione costante per la sicurezza e chioschi di chiamata di emergenza per la massima tranquillità. Questi resort offriranno un'esperienza di viaggio piacevole e confortevole. Il T12 è stato progettato per adattarsi al suo ambiente.

Inoltre, promuove la mobilità dolce offrendo nuovi spazi per gli appassionati di ciclismo grazie alla creazione di 6,5 chilometri di piste ciclopedonali lungo il percorso, tra Épinay-sur-Orge e Évry-Courcouronnes.

Tariffe e funzionamento

Puoi acquistare il tuo biglietto di trasporto direttamente presso i terminal della stazione selezionando la stazione di partenza e la destinazione. Il prezzo dipenderà quindi dall'origine e dalla destinazione. Il tram-treno T12 sarà accessibile anche a tutti i possessori di un pass Navigo "per tutti", Navigo tariffe ridotte e gratuite, Imagine R studenti delle scuole medie e superiori.

Il T12 funzionerà dalle 5:00 a mezzanotte con, nei giorni feriali, un tram-treno ogni 12 minuti nelle ore di punta.

Da domenica 10 dicembre, il T12 sarà tuo!