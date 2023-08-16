Tram

Nuova lineaMassy > Évry-Courcouronnes

Lavori di inserimento del tram-treno T12 a Gravigny-Balizy (febbraio 2023)

Pubblicato su

Quando si svolgono i lavori?

I lavori si svolgeranno di notte da lunedì 27 febbraio a venerdì 3 marzo 2023.

Qual è il lavoro da fare?

I lavori consistono nello smantellamento del passaggio a livello per stabilizzare i binari del futuro tram-treno T12.

Quali saranno le conseguenze?

  • Traffico stradale interrotto per tutto il periodo,
  • Installazione di due deviazioni stradali (vedi mappa sul retro),
  • Traffico pedonale mantenuto attraverso la metropolitana,
  • Normale circolazione della RER C durante il giorno,
  • Traffico RER C interrotto dalle 22.

