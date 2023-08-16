Lavori di inserimento del tram-treno T12 a Gravigny-Balizy (febbraio 2023)
Quando si svolgono i lavori?
I lavori si svolgeranno di notte da lunedì 27 febbraio a venerdì 3 marzo 2023.
Qual è il lavoro da fare?
I lavori consistono nello smantellamento del passaggio a livello per stabilizzare i binari del futuro tram-treno T12.
Quali saranno le conseguenze?
- Traffico stradale interrotto per tutto il periodo,
- Installazione di due deviazioni stradali (vedi mappa sul retro),
- Traffico pedonale mantenuto attraverso la metropolitana,
- Normale circolazione della RER C durante il giorno,
- Traffico RER C interrotto dalle 22.