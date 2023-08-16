Qual è lo stato del lavoro?

Che si tratti dei tre ponti che attraversano la A6 (a Grigny, Ris-Orangis e Évry-Courcouronnes), dei ponti ferroviari di Massy ed Épinay-sur-Orge, della stazione aerea di Morsang-sur-Orge, dei numerosi boom (le rampe che consentono al tram di attraversare i ponti) o dei muri di sostegno, la costruzione del tram T12 è di rara complessità.

A Massy, la fase di costruzione dell'officina-garage è ora completa. I lavori proseguono con lo sviluppo dell'edificio (costruzione delle piattaforme ferroviarie, installazione dei pali di alimentazione della tramvia, ecc.).

Dall'estate del 2020, le stazioni RER C hanno iniziato il loro adattamento all'arrivo del tram T12, con lo sviluppo di binari e piattaforme.

A Épinay-sur-Orge, il ponte ferroviario che consente al tram T12 di circolare sotto i binari è stato strappato in sole 72 ore, tra il 21 e il 24 maggio 2020. In ottobre è stato posato un nuovo ponte che consente al tram T12 di attraversare la RD257 e l'Yvette. Gli sviluppi continueranno fino all'estate del 2021.

A Savigny-sur-Orge, la costruzione di un supporto temporaneo ha permesso di consolidare l'argine al fine di spostare i binari della RER C e liberare lo spazio necessario per la costruzione delle strutture che sosterranno il tram.

A Morsang-sur-Orge proseguono i lavori per la costruzione della stazione aerea. Dopo la costruzione del ponte sulla RD77, la struttura della sottostazione elettrica per l'alimentazione del tram è in fase di completamento.

A Viry-Chatillon proseguono i lavori della piattaforma lungo l'autostrada A6.

A Grigny sono in corso lavori di riempimento, piattaforma e risanamento sul sito della futura stazione Ferme Neuve.

A Ris-Orangis, i lavori della piattaforma sono in corso nel settore Ambroise Croizat e i monumentali bracci che consentiranno al tram T12 di culminare a 15 metri di altezza per attraversare la A6 sono in fase di completamento.

A Évry-Courcouronnes, dove il tram T12 avrà tre stazioni (Trattato di Roma, Bois Briard, Évry-Courcouronnes), i lavori sono in pieno svolgimento. A giugno è stato varato il terzo ponte sull'autostrada A6 e sulla N104. A novembre sono iniziati i lavori per la piattaforma della stazione di Évry-Courcouronnes e le prime rotaie sono arrivate sul Boulevard Jean Monnet.