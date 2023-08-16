Torna in foto la costruzione del muro di contenimento lungo la A6
Tra le stazioni Parc du Château a Morsang-sur-Orge e Coteaux de l'Orge a Viry-Chatillon, il tram T12 correrà lungo la A6.
Per consentirne l'inserimento, l'area deve essere completamente livellata, il che richiede la costruzione di un muro di contenimento per stabilizzare il terreno.
Un muro di contenimento per consolidare un terreno per renderlo più resistente alla pressione e quindi al traffico di una linea come quella del tram T12.
Per raggiungerlo, sono necessari diversi passaggi:
- Protezione e manutenzione dell'argine
- Ancoraggio delle fondamenta del muro nel terreno
- L'elevazione del muro mediante calcestruzzo
Una volta completato il muro di contenimento, è quindi possibile costruire la piattaforma e posare i binari necessari per la circolazione sicura della tramvia.
Torna in foto sullo stato di avanzamento di questo grande progetto!