Torna in foto l'open day dell'officina-garage di Massy-Palaiseau

Nel giugno 2022 è stata completata la costruzione dell'officina-garage del tram-treno T12, un'opportunità per le squadre del tram-treno T12 di invitare il pubblico a visitarlo.

Sabato 17 settembre, in occasione delle Giornate Europee del Patrimonio, SNCF, Île-de-France Mobilités e Transkeo hanno aperto le loro porte.

In totale, non meno di 120 visitatori hanno potuto scoprire questa attrezzatura essenziale per il funzionamento della nuova linea. In mattinata, anche i finanziatori del progetto e i funzionari eletti del territorio hanno preso parte alla visita e hanno elogiato il lavoro delle squadre ricordando il loro attaccamento al progetto.

Torna in foto questo giorno!