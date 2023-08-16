Uno sguardo alla realizzazione del collegamento ciclopedonale con il quartiere Grand Vaux a Savigny-sur-Orge

Al fine di consentire l'accesso diretto tra il quartiere Grand Vaux di Savigny-sur-Orge e la futura stazione di Épinay-sur-Orge, viene creata una pista ciclopedonale che passa sotto i binari della RER C all'incrocio della RD257.

Il suo obiettivo è quello di aprire questo quartiere e consentire ai suoi abitanti un migliore accesso al polo multimodale di Épinay-sur-Orge.

I lavori per la creazione di questo collegamento sono iniziati nel novembre 2020. Il 15 e 16 maggio 2021 si è svolta un'operazione essenziale, lo spostamento delle strutture.

Torna in video lo stato di avanzamento di questo eccezionale progetto!