Incontro pubblico del 19 gennaio: le risposte alle vostre domande

Mercoledì 19 gennaio, la città di Épinay-sur-Orge e le squadre del tram T12 hanno organizzato un incontro pubblico online per presentare i prossimi lavori e dettagliare gli sviluppi previsti.

L'opportunità per i residenti di porre le loro domande:

Con quale frequenza funzionerà il tram T12?

Il tram T12 passerà ogni 10 minuti nelle ore di punta e ogni 15/20 minuti nelle ore non di punta.

Quanto tempo ci vorrà per fare Massy > Évry-Courcouronnes? Massy > Épinay-sur-Orge.

Il tram T12 coprirà l'intero percorso tra Massy e Évry-Courcouronnes in circa 39 minuti. Ci vorrà circa la metà di questo tempo per fare il viaggio Massy > Épinay-sur-Orge.

Come posso contattare gli agenti locali se il mio problema riguarda la rete ferroviaria?

Gli agenti locali sono mobilitati sulla rete urbana tra Epinay-sur-Orge e Evry-Courcouronnes. Tuttavia, rimangono disponibili per inoltrare le richieste relative alla rete ferroviaria.

Quando sarà aperto al pubblico il passaggio tra Epinay e Grand Vaux?

A seguito della costruzione della struttura di collegamento ciclo-pedonale, sono in corso le rampe di accesso e i lavori paesaggistici. La pista ciclopedonale dovrebbe essere messa in servizio nella primavera del 2022.

Se hai domande sul tram T12, puoi consultare le FAQ o contattare direttamente il team di progetto tramite il modulo.