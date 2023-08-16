Incontro pubblico Gravigny-Balizy, mercoledì 14 settembre
A partire dal 19 settembre, SNCF intraprenderà lavori di sviluppo dei binari nella stazione di Gravigny-Balizy per l'inserimento del tram-treno T12.
Al fine di informare al meglio i residenti locali, mercoledì 14 settembre alle 19 si terrà un incontro informativo nel ristorante scolastico della scuola elementare Balizy (2 rue des Templiers, Longjumeau).
Il team SNCF del tram-treno T12 presenterà questo lavoro e risponderà a tutte le vostre domande.