Rivivi in immagini l'open house del cantiere!

Sabato 12 ottobre, il cantiere del tram T12 ha aperto le sue porte al pubblico, per la gioia di grandi e piccini...

Organizzata in due fasi, questa giornata ha permesso a tutti i partecipanti di conoscere meglio il progetto e di scoprire il dietro le quinte in modo divertente e amichevole. Torna in foto in questa giornata memorabile!

Una mattinata dedicata alla visita del ponte sulla A6 a Grigny

Sabato mattina, i finanziatori del progetto, molti funzionari eletti delle città attraversate dal tram T12, accompagnati dai proprietari del progetto, hanno visitato il cantiere del ponte dell'autostrada A6 a Grigny, alla presenza di Valérie Pécresse, Presidente della Regione Île-de-France e Île-de-France Mobilités. Tra questi, Jean-Benoît Albertini, Prefetto di Essonne, François Durovray, Presidente del Dipartimento di Essonne, Guillaume Marbach di SNCF e Philippe Rio, Sindaco di Grigny, città ospitante di questo evento.