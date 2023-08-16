Le stazioni del tram T12: un punto di riferimento sul territorio

Sul lato ferroviario, le stazioni RER C esistenti saranno convertite in stazioni del tram.

Il binario sarà sollevato in modo che il gradino e la piattaforma siano alla stessa altezza, garantendo l'accessibilità per tutti i passeggeri. Per accogliere il nuovo materiale rotabile più corto, la lunghezza dei marciapiedi sarà ridotta.

Il design sottile e moderno delle stazioni richiama il mondo visivo del trasporto pubblico grazie alla sua linea fluida che simboleggia le linee della rete. All'interno delle stazioni, il design unificherà i suoi diversi elementi come pensiline, panchine o pannelli informativi per i passeggeri.

Identiche su tutto il territorio, le stazioni del tram T12 diventeranno punti di riferimento per gli abitanti.

Permetteranno agli utenti di avere condizioni di comfort ottimali:

• posti a sedere e la presenza di pensiline in vetro per proteggersi dal freddo, dalla pioggia, dal vento o dal sole;

• Illuminazione costante, piacevole e rassicurante su tutte le banchine. La scelta cadrà sull'illuminazione a basso consumo. Verrà installato un rilevatore di presenza per modulare la luminosità;

• un sistema di videosorveglianza e terminali di chiamata di emergenza;

• servizi ai passeggeri come schermi informativi in tempo reale, vendita di biglietti, visualizzazione della mappa della linea.