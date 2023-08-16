La posa delle rotaie è iniziata!

Sull'intero percorso, la costruzione del tram T12 sta procedendo rapidamente. A Viry-Chatillon e Évry-Courcouronnes, il progetto ha compiuto un passo simbolico con la posa delle prime rotaie.

Il 6 novembre, un convoglio eccezionale proveniente dal Lussemburgo ha consegnato le prime rotaie destinate ad equipaggiare i binari del tram T12 sulla rete urbana.

Le prime installazioni hanno avuto luogo a Viry-Chatillon, sulla RD445, così come a Évry-Courcouronnes, sul sito della futura stazione del Trattato di Roma, boulevard Jean Monnet.

La posa delle rotaie viene effettuata su traversine in calcestruzzo, soluzione scelta per la sua robustezza e la longevità che consente.

Questa tecnica consiste nell'utilizzare traversine in calcestruzzo biblocco per sostenere le rotaie. Una volta incuneate e allineate sotto il controllo di un geometra, le rotaie vengono immobilizzate mediante calcestruzzo. Vengono quindi assemblati mediante saldature alluminotermiche, che consentono una saldatura durevole resistente ai sovraccarichi e alle intensità.

Il tutto viene poi coperto dall'installazione di un rivestimento vegetale, il sedum. Questa vegetazione, facile da mantenere e che richiede poca irrigazione, riflette l'impegno del progetto per una linea di trasporto rispettosa dell'ambiente.

L'inverdimento dei binari del tram T12 fa parte di un processo di riqualificazione dello spazio urbano lungo il percorso. Sarà anche accompagnato dalla piantagione di alberi.

A Viry-Chatillon, che avrà due stazioni del tram T12 (Amédée Gordini e Coteaux de l'Orge), la posa dei binari ferroviari è stata effettuata per la prima volta a nord dell'incrocio RD445. Questa porzione è stata effettuata in via prioritaria al fine di revocare le modifiche al traffico il più rapidamente possibile. Infatti, poiché queste opere devono coesistere con il mantenimento del traffico automobilistico, richiedono un'attenta organizzazione per garantire la sicurezza di tutti. Sono quindi effettuati in più fasi successive. Oltre alla posa dei binari ferroviari, i lavori comprendono la costruzione della futura via morbida e il ripristino diretto della strada al centro di Viry-Chatillon. A gennaio, le rotaie saranno posate su Avenue des Sablons per unirsi a quelle della RD445. Questo lavoro continuerà fino alla primavera del 2021.

A Évry-Courcouronnes, i lavori di posa delle rotaie sono iniziati a metà novembre alla rotonda del Trattato di Roma verso il Boulevard Jean Monnet, lungo il canale. Continueranno gradualmente fino a raggiungere il centro di Évry-Courcouronnes nella primavera del 2021.

Tra Épinay-sur-Orge e Évry-Courcouronnes, le rotaie saranno installate man mano che la costruzione della piattaforma tranviaria progredisce. Sulla sua parte ferroviaria situata tra Massy e Épinay-sur-Orge, il tram T12 utilizzerà la rete ferroviaria esistente.