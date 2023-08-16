In tutta la rete urbana, l'installazione di pali di supporto per l'alimentazione elettrica sta accelerando
401. Questo è il numero di pali di alimentazione del tram T12 installati lungo il percorso nella sua parte urbana, vale a dire tra Evry-Courcouronnes ed Epinay-sur-Orge.
Con un'altezza di circa 10 metri, questi pali sono elementi essenziali che sosterranno i cavi elettrici che alimenteranno il tram (1500 volt continui).
Con un design sottile e arrotondato, questi pali sono stati progettati per soddisfare un inserimento paesaggistico ottimale, in linea con le ambizioni del progetto del tram T12.