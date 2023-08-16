Chiusura dello svincolo 7 dell'autostrada A6 verso Viry-Chatillon Centre
Data di pubblicazione: 8 marzo 2019
> Che lavoro deve essere fatto?
Trasformazione dello svincolo tra l'autostrada A6 e la RD445 in un incrocio semaforico.
> Quali sono i passaggi?
1) Chiusura della rampa per il centro Viry-Chatillon per installare la zona di lavoro
2) Lavori stradali per la conversione in incroci semaforici
3) Costruzione della futura stazione del Tram 12 express
>Quando iniziano i lavori?
Lunedì, Marzo 18, 2019
> Che differenza fa?
Il traffico automobilistico è modificato: vengono istituiti percorsi alternativi per consentire di raggiungere il Grande Borne e il Centro Viry-Chatillon (vedi mappa sotto)
Vi assicuriamo il nostro desiderio di ridurre al minimo i disagi durante i vostri viaggi e vi ringraziamo per la vostra comprensione.