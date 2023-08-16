Nuovo layout per la stazione di Gravigny-Balizy del futuro tram-treno T12!
Pubblicato su
Per tutto il mese di marzo, alla stazione di Gravigny-Balizy, SNCF sta lavorando allo sviluppo dell'accessibilità e alla ristrutturazione dei binari.
I lavori sono iniziati lo scorso settembre con l'innalzamento dei binari in modo che, a lungo termine, il pavimento del tram-treno sia alla stessa altezza della banchina, consentendo così alle persone con mobilità ridotta di salire a bordo del tram-treno T12 in completa autonomia.
Questo mese, i lavori si concentrano sulla ristrutturazione delle banchine: rimozione della superficie, recupero della struttura mediante rinforzo e calcestruzzo, quindi installazione di nuovi cordoli.
Allo stesso tempo, sono state costruite 2 rampe di accesso (una su ogni piattaforma). Miglioreranno l'accessibilità al molo per tutti i viaggiatori.
Per completare lo sviluppo della stazione, 2 pensiline saranno installate nelle prossime settimane.