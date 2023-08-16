Lavori di piattaforma su Avenue des Sablons a Viry-Châtillon (luglio/agosto 2022)
I lavori sul tram T12 proseguiranno nell'estate del 2022.
A Morsang-sur-Orge e Viry-Chatillon, portano a cambiamenti temporanei del traffico all'incrocio della A6 tra Avenue des Sablons e Rue du Docteur Roux.
- Qual è il lavoro da fare?
Il tram T12 correrà lungo la A6.
Per continuare la sua realizzazione, è necessario un intervento per consentire l'attraversamento dell'incrocio tra Avenue des Sablons e Rue du Docteur Roux.
Ha lo scopo di installare sotto la strada le reti che ospiteranno i cavi di alimentazione della tramvia, quelli che vengono chiamati lavori multitubolari e di piattaforma.
- Quando si svolgono i lavori?
I lavori si svolgeranno da lunedì 11 luglio a martedì 26 agosto alle ore 17.
- Che differenza fa?
Di conseguenza, le modifiche al traffico
Sono previsti i seguenti aspetti:
– Da lunedì 11 luglio alle 8 a venerdì 22 luglio alle 17: chiusura della strada situata all'incrocio tra Avenue des Sablons e Rue du Docteur Roux.
– Da lunedì 25 luglio alle 8 a martedì 26 agosto alle 17: attuazione di un traffico alternato sulla strada situata all'incrocio tra Avenue des Sablons e Rue du Docteur Roux.
Vengono istituiti percorsi di deviazione.